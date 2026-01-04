사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야의 고급스러운 미모가 시선을 모은다.최근 이엘리야는 자신의 인스타그램에 검정 하트 이모지와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 은은한 광택이 감도는 블랙 톤 재킷 원피스를 입고 마이크를 두 손으로 잡은 채 무대를 바라보고 있다. 단정하게 내려온 긴 헤어와 자연스러운 메이크업이 조명 아래서 또렷한 윤곽을 드러내며 차분한 표정을 완성했다.다른 사진에서는 블랙 그랜드피아노 옆에 서서 휴대전화를 내려다보는 순간이 포착됐다. 미니멀한 무대 구성과 따뜻한 조명이 어우러지며 공연 전후의 고요한 공기가 그대로 전해진다. 무대 장치 없이도 존재감이 살아나는 장면들이 연이어 공개되며, 절제된 동작과 시선 처리 하나까지도 깊은 인상을 남긴다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "오늘도 예쁘다" "새해 복 많이 받으세요" "올해는 행복한 한 해가 되길" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이엘리야는 최근 클로버컴퍼니와의 계약이 종료되며 결별했다. 클로버컴퍼니는 한석규를 비롯해 남경주, 김나연, 안현호 등 다수의 배우가 소속된 엔터테인먼트사다.한편 이엘리야는 1990년생으로 35세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr