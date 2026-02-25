사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 데이트 선택에서 30기 영호가 돌연 현숙을 선택하며 파장이 인다.25일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영숙이 데이트 선택 때 자신이 아닌 현숙을 택했던 영호에 대해 서운함을 터뜨리는 잡도리 현장이 공개된다.앞서 30기는 낮 데이트는 솔로남이, 밤 데이트는 솔로녀가 택하는 동시 선택을 진행했던 터. 이에 영호는 핑크빛 분위기를 풍겼던 영숙이 아닌, 돌연 현숙을 선택해 파란을 일으켰다. 직후 영숙은 큰 충격에 빠지고, 급기야 영호 앞에서 울분을 참지 못하고 잡도리를 한다. 영숙의 매서운 표정에 영호는 현숙을 택했던 속내를 차근히 설명한다.그는 "여기는 다 알아보려고 나오는 곳이니까. 기회라고 생각했다"고 해명하면서 "미안함이 크니까 (영숙 님에게) 말을 걸 수가 없었다"고 털어놓는다. 그러자 영숙은 "미안할 일을 왜 하냐? 연애할 때도 미안한 일을 많이 하냐?"라고 다그친다. 영호는 "이건 연애가 아니라고 생각했다"며 영숙을 진정시키려 하지만 영숙은 "연애하기 전보다 지금이 더 중요하지 않냐?"라고 발끈해 긴장감을 조성한다.급기야 영숙은 "그 전에 한 (나와의) 데이트가 안 좋았냐?", "두 번 만나고 싶은 정도까지는 아니었던 거냐?"라고 그를 압박하고, 영숙의 잡도리를 지켜보던 MC 데프콘은 "안 되겠다. 숨 막히네"라면서 고개를 젓는다. 송해나 역시 "큰일 났다"라고 외치며 뒷목을 잡는다.영숙-영호의 살벌한 대치는 이날 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr