사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중의 강렬한 눈빛이 팬들의 마음을 사로잡았다.최근 김재중은 자신의 인스타그램에 일본어로 "멋진 하루 감사합니다"라며 팬미팅을 치른 소감을 전했다.공개된 사진 속 김재중은 블랙 스터드 장식의 가죽 재킷과 체인 액세서리로 거친 카리스마를 완성한 모습이다. 초록빛 조명이 얼굴을 가로지르며 무대 특유의 긴장감과 에너지를 극대화했고 또 다른 컷에서는 스타일링을 준비 중인 순간이 포착돼 날것의 분위기를 더했다.짙은 아이 메이크업과 단단한 표정, 귀걸이와 네크리스 디테일까지 어우러지며 공연 직전의 몰입감이 고스란히 전해진다. 무대 위에서는 강렬함이, 대기실에서는 집중력이 자연스럽게 대비되며 김재중만의 아우라를 완성했다.이를 본 팬들은 "얼마나 아름다운지" "늘 응원합니다" "즐거웠어요" "화이팅" "진짜 잘생겼다" "오빠 수고했어요"라는 반응을 보였다.한편 김재중은 1986년생이며 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr