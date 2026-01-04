사진 = 김재중 인스타그램
사진 = 김재중 인스타그램
가수 김재중의 강렬한 눈빛이 팬들의 마음을 사로잡았다.

최근 김재중은 자신의 인스타그램에 일본어로 "멋진 하루 감사합니다"라며 팬미팅을 치른 소감을 전했다.

공개된 사진 속 김재중은 블랙 스터드 장식의 가죽 재킷과 체인 액세서리로 거친 카리스마를 완성한 모습이다. 초록빛 조명이 얼굴을 가로지르며 무대 특유의 긴장감과 에너지를 극대화했고 또 다른 컷에서는 스타일링을 준비 중인 순간이 포착돼 날것의 분위기를 더했다.
사진 = 김재중 인스타그램
사진 = 김재중 인스타그램
짙은 아이 메이크업과 단단한 표정, 귀걸이와 네크리스 디테일까지 어우러지며 공연 직전의 몰입감이 고스란히 전해진다. 무대 위에서는 강렬함이, 대기실에서는 집중력이 자연스럽게 대비되며 김재중만의 아우라를 완성했다.

이를 본 팬들은 "얼마나 아름다운지" "늘 응원합니다" "즐거웠어요" "화이팅" "진짜 잘생겼다" "오빠 수고했어요"라는 반응을 보였다.

한편 김재중은 1986년생이며 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지