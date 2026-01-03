사진 = 김연아 인스타그램

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 럭셔리한 근황을 전했다.최근 김연아는 자신의 인스타그램에 화보 사진을 공개했다.사진 속 김연아는 짙은 블루 톤과 뉴트럴 배경을 오가는 콘셉트 속에서 또렷한 이목구비를 강조한 클로즈업 컷을 선보였다. 매끈하게 정돈된 헤어와 은은한 광택의 피부 표현, 눈매를 따라 섬세하게 얹힌 메이크업이 고급스러운 인상을 완성했다.귀걸이와 반지, 네크리스 등 주얼리는 과하지 않게 포인트로 작용하며 얼굴선과 손끝을 자연스럽게 살렸다. 특히 손을 얼굴 가까이 가져간 포즈에서는 긴 손가락과 정갈한 네일이 더해져 한 컷 한 컷이 화보처럼 완성도를 높였다.이를 본 팬들은 "아름다우십니다" "사람이 이렇게 예쁠 수 있나" "진짜 국보다" "공주님" 등의 반응을 보였다.김연아는 국가대표 은퇴 이후에도 다양한 브랜드의 앰배서더로 활동하며 패션 및 뷰티 업계에서 막강한 영향력을 이어가고 있다.앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다. 고우림은 2023년 11월 육군 군악대에 입대 후 지난 5월 만기 전역했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr