배우 송혜교가 압도적인 미모를 자랑했다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 화보 사진을 게시했다.사진 속 송혜교는 송혜교는 베이지 톤 수트 셋업을 입고 팔을 교차한 채 정면을 응시하며 단정한 카리스마를 드러냈다.이어진 컷에서는 아이보리 컬러의 원피스와 재킷을 매치해 의자에 앉은 포즈로 부드러운 실루엣을 강조했고 또 다른 사진에서는 블랙 재킷과 패턴 스커트를 조합해 대비감 있는 컬러 플레이로 시선을 모았다. 짧게 정돈된 헤어와 골드 이어링, 간결한 메이크업이 전체 톤을 정리하며 각 컷마다 다른 무드를 선명하게 만들었다.앞서 송혜교는 자신의 인스타그램에 새해를 맞이해 떡국 사진을 공개한 바 있다. 사골 국물 위에 파와 김, 소고기 고명이 정갈하게 올라간 한 그릇에는 떡과 함께 만두도 있었지만 적은 양으로 시선을 모았다.한편 송혜교는 1981년생이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr