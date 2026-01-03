사진 = SBS '모범택시3' 캡처

SBS '모범택시3'의 '복수 대행 설계자' 이제훈과 '범죄 설계자' 김성규가 서로를 속고 속이는 심리전을 펼쳐 역대급 서스펜스가 폭발했다.지난 2일 밤 9시 50분에 방송된 SBS 금토드라마 '모범택시3'(연출 강보승/극본 오상호) 13화에서는 '무지개 다크히어로즈' 도기(이제훈 분), 장대표(김의성 분), 고은(표예진 분), 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)이 범죄자가 되고자 하는 이들에게 범죄를 세팅해 판매하는 희대의 범죄 조직 '삼흥도 빌런즈' 고작가(김성규 분), 서황(이경영 분), 김경장(지대한 분), 수산업자 최사장(유지왕 분), 여사장(이채원 분)에 맞서 살얼음판 같은 위기 속에서 복수 대행 설계를 개시하는 모습이 그려져 손에 땀을 쥐게 만들었다.이와 함께 ‘모범택시3’ 13화 시청률은 최고 15.6%, 수도권 13.5%, 2049 평균 4.6%, 2049 최고 5.48%를 기록하며 금요일에 방송된 전 프로그램 시청률 1위이자, 동시간대 1위를 석권하며 흥행 파워를 증명했다.이날 방송은 ‘삼흥도 빌런즈’의 악질적인 범죄 행각을 조명해 시작부터 보는 이를 경악케 했다. 앞서 김도기와 장대표가 삼흥도에 입성하자마자 만났던 고작가, 김경장, 최사장, 여사장은 모두 한패였다. 이들은 섬 하나를 통째로 자신들의 '범죄 본사'로 운영하며 외부인 출입을 철저히 관리했다. 또한 범죄 컨설팅을 해줄 고객도 검증을 거쳐 선택했고 고객 외에 자신들의 정체를 아는 사람은 모두 무자비하게 살해해 삼흥도를 지켜온 주도면밀하고 극악무도한 조직이었다.'무지개 다크히어로즈'는 본격적으로 ‘삼흥도 빌런즈’의 뒤를 캐기 시작했다. 이를 통해 드러난 조직 운영 시스템은 충격 그 자체였다. 스스로를 ‘사진작가’라고 밝혔던 고작가는 사실 모든 범죄의 시나리오를 집필하고 소재를 발굴하는 ‘범죄 설계자’였고 수산업자 최사장이 관리하는 육지의 횟집은 섬에서 만든 '범죄 키트’를 국내외로 배송하는 물류 허브였으며 여사장은 범죄 프로그래머였다. 또한 삼흥사는 이들의 아지트로, 대웅전에 달려있던 수많은 연등은 범죄 컨설팅 정보를 기록한 회계장부였다.그도 잠시 '무지개 다크히어로즈'에게 위기가 닥쳤다. 장대표, 고은, 최주임, 박주임이 빌런들에게 납치돼 살해당할 처지에 놓인 것. 반면 삼흥사를 조사하다가 절의 주지 서황과 대면한 김도기는 스스로를 '범죄 창업 희망자'라고 소개해 정체를 속였다.멤버들의 납치 소식을 듣게 된 김도기는 장대표, 고은, 최주임, 박주임이 동업자라고 둘러댔다. 김도기가 '삼흥도 빌런즈'의 리더인 고작가를 완벽하게 속여야만 멤버들 모두가 목숨을 부지할 수 있는 살얼음판 같은 상황. 김도기는 고작가와의 살 떨리는 독대 속에서도 침착함을 잃지 않고 고작가의 취조를 교묘한 스토리텔링과 화려한 언변으로 피해 나갔다. 기록상으로 한치의 거짓도 없이 완벽한 도기의 진술에 고작가는 의심을 거뒀고 덕분에 김도기와 멤버들 모두 목숨을 건질 수 있었다.이때 무지개 다크히어로즈는 생각지도 못한 한 사람을 만났다. 그는 취재차 선배 기자와 함께 삼흥도에 왔다가 홀로 목숨을 부지한 봉기자(장성원 분)였다. 무지개 다크히어로즈는 봉기자의 취재 내용과 자신들이 조사한 사실을 종합해 빌런들의 악랄한 범죄 행각을 모두 파악할 수 있었다. 봉기자는 억울하게 죽은 선배를 위해 뭐든 하고 싶다며 도움을 청했고 무지개 다크히어로즈는 봉기자를 의뢰인으로 새로운 복수 대행 서비스를 개시했다.한편 삼흥도 빌런즈는 김도기 일행을 고객으로 받아줄지 갑론을박을 펼쳤다. 하지만 팀의 리더인 고작가가 도기를 흥미롭게 생각했고 김도기는 완벽한 연기로 고작가를 현혹시켰다. 결국 고작가는 "나는 김도기 씨를 한 번 믿어 보기로 했다"라며 손을 내밀었고 김도기는 비로소 비즈니스 파트너로 인정을 받아 '삼흥도 빌런즈'의 공식 사업 설명회에 참여할 수 있었다.하지만 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없게 됐다. 김도기의 눈 앞에서 또 다른 신규 가입자들이 무자비하게 살해당하고 만 것. 이에 김도기를 사업 설명회에 참석시킨 '삼흥도 빌런즈'의 목적이 무엇인지 '삼흥도'라는 위험천만한 호랑이굴 속에서 복수 대행 서비스를 시작한 '무지개 다크히어로즈'의 운명은 어떻게 될 지 향후 전개에 궁금증이 수직 상승한다.한편 SBS 금토드라마 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 3일 밤 9시 50분에 14화가 방송될 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr