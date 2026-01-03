'인중 축소술' 이지혜, 결국 속내 밝혔다…"수술 후 1달 넘도록 회복 안 돼" ('비서진')[종합]

사진=텐아시아DB

이지혜가 인중 축소술을 고백한 이유를 밝혔다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 비서진)에는 이지혜, 이현이, 이은형이 'my 스타'로 출연했다.이날 이서진, 김광규는 이지혜 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 구독자 100만 돌파 기념 콘텐츠 촬영 현장을 수발했다.이날 이서진은 이지혜와 함께 첫째 딸 태리를 픽업하러 가던 중 "지혜야. 며칠 전에 너 기사 본 것 같은데. 너 얼굴 수술했다며"라고 인중 축소술에 입을 열었다.이에 이지혜는 "오빠, 그래서 나 뚫어지게 쳐다봤죠"라며 "옛날이 나아요, 지금이 나아요"라고 물었다. 이서진은 "옛날이 더 좋지"라고 솔직하게 답했다.이지혜는 "이미 성형 다 했는데 어쩌지"라며 "지금 아직 자리 잡은 게 아니다. 회복 기간이 2주 걸린다고 했는데 한 달 넘도록 안 돌아오고 있다"고 토로했다. 이서진도 "내가 보니까 약간 어색하다"고 말했다.이어 이지혜는 "난 매일 방송하는 사람인데, 촬영은 쭉 밀렸는데 다 취소할 수 없지 않나. 그래서 솔직하게 이렇게 됐다고 설명한 거다. 그랬더니 툭하면 모든 타이틀에 '인중 축소술'이 붙더라"고 토로했다.이서진은 과거 이지헤의 수영장 기자회견을 언급하기도 했다. 이에 이지혜는 "가슴 수술 논란이 있었다. 그때는 겨드랑이 절개술만 있을 때니까 겨드랑이를 오픈해준 것"이라고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr