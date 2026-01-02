이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

'요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼' 오은영 박사가 금쪽이의 심각성에 대해 경고했다.2일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '문제아로 낙인찍힌 아들과 고개를 들 수 없는 엄마'의 사연이 공개됐다.이날 스튜디오에는 중2 딸과 초6 아들을 키우는 엄마가 출연했다. 학교에서 모르는 사람이 없을 정도로 유명하다는 초6 금쪽이. 폭력성을 보이는 아이로 인해 엄마는 "힘든 아이다. 학교에서 모르는 아이가 없을 정도"며 아들의 민원처리를 24시간, 일주일에 딱 하루 빼고 하고 있다고 밝혔다.엄마는 틈틈이 아들의 문제 행동을 적은 일지를 들고 왔고, 그 일지에는 충격적인 사건이 있었다. 엄마는 "아들이 학교에서 수업 시간에 흙 위에 그림을 그리고 있었는데 엎드려 있는 아이를 보고 밟았는데, 그 아이가 아파서 놔뒹굴고 못 일어나고 있는데 한 번 더 금쪽이가 밟았다"고 말해 충격을 안겼다.금쪽이는 "안 일어나니까 두 번 밟았다"고 말했다고. 이에 오 박사는 "학교 폭력은 범죄다. 피해자의 인생에 치명타를 남긴다"며 "결코 만만한 문제가 아니다. 잘못은 책임지고 처벌이 있다면 받아야 된다. 부모가 감싸는 건 능사가 아니다"고 단호하게 말했다.이어 오 박사는 "반복하면 큰 문제가 된다. 이후에도 살아가면서 더욱 큰 어려움이 생길 수 있다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr