남양유업 3세 황하나가 해외 도피 끝에 구속 송치됐다.경기 과천경찰서는 2일 마약류 관리법 위반 혐의로 황하나를 수원지검 안양지청에 구속 송치했다고 밝혔다. 황하나는 검찰에서 신원 확인 등 일정 절차를 거친 후 서울구치소에 수용된 상태로 조사를 받게 될 전망이다.그는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 2명에게 주사기로 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 황하나는 이런 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했으며, 여권이 무효가 된 이후 캄보디아로 밀입국해 지내온 것으로 전해졌다.이후 황하나는 변호사를 통해 경찰에 자진 출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 체포 절차에 돌입한 경찰은 캄보디아로 가 현지 영사와 합의를 거쳐 황하나를 지난해 12월 24일 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포했다.남양유업 창업주 외손녀인 황하나는 2015년 5~9월 세 차례에 걸쳐 필로폰을 투약한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을, 이듬해 집행유예 기간 중 재차 마약을 투약한 혐의로 징역 1년 8월을 각각 선고받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr