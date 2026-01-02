사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

올림픽을 기다리는 설렘이 권성준의 주방으로 향했다. ‘흑백요리사’ 시즌1의 우승자이기도 한 권성준이 ‘권성준의 동계식탁’으로 국가대표 선수들을 위한 요리를 준비한다.JTBC 디지털 콘텐트 ‘권성준의 동계식탁’이 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽을 앞두고 특별한 테이블을 연다. 동계올림픽의 추억과 사연을 가진 이들을 SNS를 통해 모집한 이번 프로젝트에는 뜻밖의 주인공이 등장한다. 각종 국제대회에서 금메달 획득, 동계올림픽만 세 차례 출전, 영화 ‘국가대표’의 모티브가 된 전(前) 스키점프 국가대표 강칠구가 직접 사연을 신청해 특별 게스트로 ‘동계식탁’에 앉게 됐다.권성준 셰프의 주방에는 전 세계에 단 2026개만 존재하는 IOC 한정판 파스타 키트가 올라온다. 오륜기 모양으로 제작된 파스타면이 가장 큰 특징으로, 보는 순간 올림픽을 떠올리게 하는 비주얼이 시선을 사로잡는다. 권성준 셰프는 이 특별한 재료로 미네스트로네 파스타를 완성하며, 오직 이 자리에서만 맛볼 수 있는 ‘올림픽 한 접시’를 선보일 예정이다.권성준 셰프는 우리 선수들의 뜨거운 열정과 도전을 떠올리며 임팩트 있는 요리를 준비하고, 강칠구 선수는 올림픽을 바라보는 시선을 토크로 자연스럽게 풀어낸다. 특히 눈여겨볼 선수로 피겨스케이팅 선수 차준환을 꼽으며, 후배 선수들을 향한 응원과 기대를 전한다.올림픽을 기다리는 마음을 맛과 이야기로 풀어낸 JTBC 디지털 콘텐트 ‘권성준의 동계식탁’은 JTBC Sports 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr