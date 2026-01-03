사진제공=TV조선

'조선의 사랑꾼'에서 야구선수 하주석과 치어리더 김연정의 결혼식이 공개된다.오는 5일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 2025년 한국 시리즈 2위로 19년 만에 준우승의 영광을 안은 한화 이글스 야구선수 하주석과, 18년 차 베테랑 치어리더 김연정의 결혼식 현장이 공개된다.이날 방송에서는 '바람의 아들' 이종범의 아들이자, 미국 샌프란시스코 자이언츠에서 활약 중인 메이저리거 야구선수 이정후와 하주석의 뜻밖의 인연도 공개된다. 인터뷰에 나선 이정후는 둘의 추억을 돌아보며 "나이 차이도 별로 안 나고 좋은 선배였다. 형수님과 함께 행복한 인생을 다시 시작하셨으면 좋겠다"고 말해 훈훈함을 자아낸다.결혼식을 방문한 수많은 스포츠 스타 중에서도 '조선의 사랑꾼' 제작진 모두가 깜짝 놀란 슈퍼스타가 등장한다. VCR을 지켜보던 김국진은 "내가 만난 운동선수 중에서 제일 말 많은 사람"이라며 '투머치토커' 박찬호의 등장을 반긴다. 박찬호는 "결혼 선배로서 아들을 무조건 낳았으면 좋겠고, 야구 좀 시켜주면 좋겠다"라며 축사를 전한다.한편 한화 이글스 동료인 노시환과 음치로 소문난 문동주의 축가도 본방에서 공개될 예정이다. '코리안 몬스터' 류현진도 걱정한 두 사람의 축가와 이정후, 박찬호의 축하로 더욱 풍성해진 하주석과 김연정의 결혼식은 5일 오후 10시에 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr