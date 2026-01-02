황가람/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=JMG(더블엑스엔터테인먼트)

힐링송 '나는 반딧불'의 가수 황가람이 단독 콘서트로 팬들과 만난다.황가람은 오는 3월 7일과 8일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 '2026 황가람 콘서트 : 나는' 서울 공연을 개최한다.이번 콘서트에서 황가람은 그동안 쉽게 볼 수 없었던 개성 있는 세트리스트와 특별한 연출로 무대를 꾸밀 예정이다. 대표곡 '나는 반딧불'을 비롯해 대중의 큰 사랑을 받은 히트곡들을 선보이며, 감성적인 발라드부터 에너지 넘치는 퍼포먼스까지 아우르는 폭넓은 음악적 스펙트럼으로 관객들에게 깊은 감동을 전할 계획이다.특히 이번 공연은 지금의 황가람을 있게 한 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 자리로, 싱어송라이터로서 앞으로 펼쳐갈 음악적 방향성과 진솔한 이야기를 함께 담아낼 예정이다. 단독 콘서트에서는 황가람의 더욱 깊어진 음악 세계와 성숙해진 아티스트로서의 면모를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.앞서 황가람은 부산, 울산 등에서 열린 콘서트에서 전석 매진을 기록하며 탄탄한 라이브 실력과 진정성 있는 무대 매너로 '역대급'이라는 호평을 받았다. 이러한 열기에 힘입어 열리는 첫 서울 단독 콘서트인 만큼, 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대감이 더욱 높아지고 있다.황가람은 힐링송 '나는 반딧불'로 주요 음원 차트를 강타하며 이른바 '반딧불 신드롬'을 일으켰다. 이후 각종 음원 차트 1위는 물론 대한민국 발라드 차트 정상에 오르며 막강한 음원 파워를 입증했다.최근 '2025 SBS 연기대상' 축하 무대의 피날레를 장식하고, '서울가요대상 발라드상'과 '한류엑스포 한류 발라드상'을 수상하며 '믿고 듣는 보컬'로서 입지를 확고히 했다. 이러한 성과를 바탕으로 서울 단독 콘서트는 황가람의 성장 서사를 집약한 무대가 될 전망이다. '2026 황가람 콘서트 : 나는' 서울 공연의 티켓은 오는 9일 오후 3시부터 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.한편, 황가람은 지난달 30일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 '나는 반딧불' 인기에 감사를 전하며 "학자금 대출 등 빼고는 빚 다 갚았다. 이제 이모한테 용돈도 드린다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr