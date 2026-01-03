사진=텐아시아DB

57세 배우 하희라가 1981년 데뷔 이후 처음으로 건강 프로그램 MC에 도전한다.TV CHOSUN ‘하희라의 몸몸몸’이 오는 4일 오전 9시 40분 첫 방송된다.‘하희라의 몸몸몸’은 질병명, 증상, 예방법을 실제 인물과 실제 사건을 바탕으로 질병명, 증상, 예방법을 알린다. 단순 나열식의 기존 건강 정보 프로그램과 달리, 사건의 기록을 따라가듯 ‘건강 사건 파일’처럼 전개되는 몰입형 스토리텔링으로 시청자를 이야기 속으로 끌어들인다.국민배우로 오랜 시간 사랑받아 온 하희라는 이번 프로그램에서 단순한 진행자가 아닌, 시청자의 시선을 대변하는 ‘몸 리스너’로 자리한다. 평소 건강과 삶의 균형에 깊은 관심을 가져온 그녀는, 처음 도전하는 건강 프로그램 MC임에도 불구하고 차분하고 안정감 있는 진행으로 중심을 잡는다. 출연자들의 이야기에 귀 기울이며, 깊은 공감력과 진심 어린 리액션을 보일 것으로 기대된다.하희라와 함께하는 출연진 역시 기대를 모은다. 가수이자 예능계의 팔방미인 홍경민은 특유의 유쾌한 에너지와 공감력 있는 입담으로 스토리에 활력을 더하며, 시청자의 궁금증을 대신 질문한다. 배우에서 트로트 가수로 인생 2막을 열고 있는 박광현은 사건의 현장을 직접 누비며 ‘좋은 몸’과 ‘나쁜 몸’의 경계를 생생하게 전달, 프로그램의 몰입도를 한층 끌어올린다.4일 방송되는 첫 회의 주제는 ‘산소의 두 얼굴’. 누구도 의심하지 않았던 생명의 근원, ‘산소’를 정면으로 다룬다. ‘내 몸이 지금 이 순간에도 소리 없이 녹슬어 가고 있다면?’이라는 질문을 출발점으로, 생명을 살리는 존재로만 여겨졌던 산소가 감춰온 잔혹한 또 다른 얼굴을 실제 사례와 사건을 통해 파헤친다.제작진은 “하희라의 첫 건강 프로그램 MC 도전은 정보 전달을 넘어, 시청자의 마음까지 움직이는 새로운 건강 콘텐츠의 출발점이 될 것”이라며 “스토리텔링을 통해 건강을 바라보는 시각 자체를 바꾸는 프로그램이 될 것”이라고 말했다. 특히 “1회 ‘산소의 두 얼굴’은 시청자들이 일상에서 가장 당연하게 여겼던 것에 경고를 던지는 편이 될 것”이라고 전했다.하희라의 새로운 도전과 건강 스토리텔링으로 기대를 모으는 ‘하희라의 몸몸몸’은 오는 4일 오전 9시 40분 TV CHOSUN에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr