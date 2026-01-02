'이병헌♥' 이민정, 결혼 생활 폭로했다…얼마나 힘들었으면 "밥 때문에 울어" ('냉부해')

사진=텐아시아DB

이민정이 냉장고를 공개한다.오는 4일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 매력적인 빌런으로 돌아온 배우 이민정과 유지태가 출연한다.이날 방송에서는 이민정이 안정환과의 뜻밖의 인연을 공개한다. 그는 "안정환 씨와 이웃사촌인데 한 번도 마주친 적이 없다", "아들이 안정환 씨를 너무 좋아해 늘 아쉬워한다"며 귀여운 일화까지 전한다. 이에 안정환은 "사인볼을 준비해뒀는데 아직 주지 못했다"며 아쉬움을 드러낸다.이민정의 수준급 요리 실력도 공개된다. 그는 개인 채널에 공개한 레시피 영상이 100만 조회수를 돌파한 비결로 "집에 있는 재료만으로도 따라 할 수 있는 레시피를 올린다"고 밝힌다. 이어 그가 직접 만든 요리 사진들이 공개되자 유지태는 "요리를 배웠어요?"라며 입을 다물지 못하고, 최현석은 "셰프라고 불러도 되겠다"며 실력을 인정한다. 이민정은 신혼 초 남편 이병헌과의 식습관 차이로 어려움을 겪었다며 "밥 때문에 운 적도 있다"고 고백해 모두를 놀라게 한다.이민정의 볼거리 가득한 냉장고가 공개돼 관심이 집중된다. 냉장고를 가득 채운 식재료에 출연자들이 놀라움을 감추지 못하자, 그는 "남편은 한식, 아들은 양식, 딸은 이제 막 이유식을 떼었다"며 가족 구성원에 따라 달라진 '4인 4색' 식성을 설명한다. 특히 3년간 숙성된 시어머니표 묵은지가 등장하자, "박찬욱 감독님이 먹고 반해 사업 제안까지 했었다"고 밝혀 궁금증을 더한다.'원조 여신' 이민정의 털털한 매력은 이날 오후 9시 방송되는 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr