/ 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 비가 연예계의 잇따른 사건과 사고에 대해 따끔한 일침을 가했다.지난 1일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '이건 첫 번째 레슨, 연예계에서 지켜야 할 예절'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 영상에는 뮤지컬 'SUGAR'(슈가)에 출연하는 INFINITE(인피니트)의 남우현과 VIXX(빅스)의 정택운(레오)이 출연해 비와 깊이 있는 대화를 나누었다. 정택운은 최근 고민에 대해 팀은 언제나 든든한 그늘 같은 존재지만, 앞으로 나아가야 할 다음 단계에 대해 많은 생각을 하게 된다고 솔직한 심경을 털어놓았다.특히 정택운은 과거 다른 선배를 통해 들었던 '잘하는 놈이 이기는 게 아니라 오래 하는 놈이 이긴다'는 말이 비의 조언이었다는 사실을 언급했고, 이를 들은 비는 호탕한 웃음을 터뜨리며 화답했다. 비는 후배들에게 딱 한 가지만 당부하고 싶다며 "나태함에 빠지지 말 것"을 강조했다. 그는 "가만히 있으면 잡념이 많아지기 마련이기에, 운동을 하거나 무엇이라도 실행에 옮겨야 잡생각이 사라지고 일도 자연스럽게 풀린다"고 조언했다. 일이 잘 풀리지 않을 때 아무것도 하지 않고 머물러 있는 것은 가장 경계해야 할 태도라고 강조했다.정택운이 "10년간 1일 1식을 유지하며 운동을 병행해 왔지만 언제까지 이러한 노력을 계속해야 할지 막막하다"고 토로하자, 비는 "이 업계에 몸담고 있는 이상 죽을 때까지 관리하는 것이 대중을 향한 예의"라고 답했다.이어 비는 "아무런 노력 없이 결과를 얻으려 해서는 안 된다. 자신을 끊임없이 몰아붙여 닳고 닳게 만들었을 때 얻는 보상이 비로소 달콤한 법"이라고 덧붙였다. 마지막으로 비는 "가만히 있다가 운 좋게 잘 풀리면 더 나태해지기 마련이고, 그러한 태도가 결국 사건과 사고의 원인이 된다"고 일갈하며 조급함을 버리고 정진할 것을 따뜻하게 당부했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr