박수홍은 다른 사람 됐고, 딸은 아역배우 변신했다…아내 김다예가 올린 게시물

방송인 박수홍(55)의 아내가 가족의 20년 후를 회상했다.김다예는 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "더 젊어진 아빠. 재이 너무 예쁘다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김다예가 자신이 운영하는 유튜브 영상 썸네일을 활용해 챗GPT에 20년 후의 얼굴을 그려달라 요청한 모습.아빠 박수홍은 다른 얼굴의 이미지가 그려져 있고, 딸 재이 양은 아역배우 비주얼을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 김다예는 박수홍과 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 2024년 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr