사진=이효리 SNS

가수 이효리가 새해 인사를 전했다.이효리는 1일 자신의 인스타그램에 "여러분 2026년 새해가 밝았습니다🦋 다들 2026년 소망을 품으셨나요?"라며 말문을 열었다.그는 "저는 지난 한 해 왠지 타협이나 포기. 안정 같은 말들이랑 친하게 지냈다"면서 "2026년에는 다시, 열정, 도전, 될 때까지. 이런 말들이랑 친하게 지내고 싶다"고 전했다.이어 이효리는 "우리 2026 해야 하는 거 알면서도 계속 미뤘던 거. 나이 많아서 포기하려 했던 거 다시 꺼내들고 노력해봐요"라고 응원했다. 그러면서 "두려움과 마주하는 용기. 저도 그렇게 살고 지켜보고 응원할게요"라고 덧붙였다.한편 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희로에 요가원을 열었다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr