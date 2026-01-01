/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

/ 사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

방송인 유재석이 촬영 중 추락 사고로 응급실에 실려간 경험을 털어놨다.1일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '세배는 핑계고｜EP.96'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로는 배우 이상이, 김성철, 안은진이 출연해 이야기를 나눴다. 이상이는 촬영 중 부상을 입었던 경험을 떠올리며 "어디 가서 얘기하지 않았던 일"이라며 "드라마 촬영 당시 전혀 위험하거나 액션신이 아닌데 다른 배우를 들고 힘을 내는 장면이 있었다"고 입을 열었다.이어 그는 "목에 핏줄 클로즈업을 딴다고해서 호흡을 참았는데 뇌에 산소 공급이 안 돼서 서있다가 아스팔트에 부딪혀서 응급실에 갔다. 응급실에 가니 예쁘게 꿰맬 수 없다고 수술이 안 된다더라. 그래서 성형수술을 해야 한다고 갔더니 의사가 쉽지 않겠다더라. 살이 완전 떨어져 나갔었다"고 떠올렸다.이를 듣던 유재석은 "저도 예전에 '런닝맨' 녹화하다가 그렇게 안 해도 되는데 까불다가 업돼서 떨어진 적이 있다. 운이 없게도 넘어지면서 무릎이 (얼굴을) 친 것"이라고 공감했다.이어 유재석은 "안경테에 눈썹이 깨져서 찢어졌다. 피가 나서 응급실에 갔는데 꿰맬 수는 있지만 상처가 오래 간다더라. 그래서 서울로 가서 성형외과로 갔다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr