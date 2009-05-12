'불참' 남궁민, 우수상도 불발됐다…전여빈 "자괴감 있어, 미안함 마음" [SBS연기대상]

전여빈이 시상식에 불참한 남궁민에게 감사를 표하며 울먹였다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.멜로드라마 부문 남자 우수상은 '나의 완벽한 비서' 김도훈, '우리 영화' 남궁민, '사계의 봄' 이승협, '나의 완벽한 비서' 이준혁 중 김도훈이 받았다.여자 우수상은 '우리 영화' 전여빈이 받았다. 그는 "저의 반짝반짝 빛나는 파트너, 내가 너무 사랑한 남궁민 선배님께 이 상을 바치고 싶다"며 "'우리 영화' 이다음이라는 친구가 정말 아름다운 사람이었다. 제가 잘 해내지 못했다는 자괴감이 있다. 미안한 마음이 너무 크다"며 울먹였다.이어 "현장에서 큰 힘 주셨던 촬영 감독님, 조명 감독님, 연출부들, 팀원들 너무 감사하다. 진정성 있는 연기하라고 상 주신 걸로 알겠다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr