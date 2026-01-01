사진=박진영 SNS

가수 박진영이 새해 첫날부터 부지런한 일상을 공유했다.박진영은 1일 자신의 인스타그램에 "작년 한 해 저와 우리 가수들 응원해주시고 사랑해주신 팬분들, 그리고 그들을 위해 일해주신 JYP 동료 여러분 진심으로 감사드립니다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박진영이 집에서 체력을 단련하고 있는 모습. 특히 박진영은 딸은 등에 태운 채 팔굽혀펴기를 하는 등 강한 체력을 보여 눈길을 끌었다.한편 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서인 박진영은 최근 이재명 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 내정됐다.강훈식 대통령실 비서실장은 지난 9월 1일 신설된 공동위원장에 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 박진영 대표를 지명했다. 위원회는 국내 대중문화의 해외 확산과 교류를 담당하게 된다. 강 실장은 박진영에 대해 "K팝을 가장 먼저 미국 시장에 진출시킨 인물로, 한국 대중문화의 세계적 위상 제고에 기여할 적임자"라고 소개했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr