/ 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 1월 1일 해돋이 같이 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난해 12월 25일부터 31일까지 '1월 1일 해돋이 같이 보러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이 차지했다. 2014년 데뷔한 하성운은 현재 Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 디렉터로 활약하며 존재감을 드러내고 있다. 앞서 하성운이 활동했던 그룹 워너원의 재결합을 암시하는 듯한 영상이 공개돼 화제가 됐다. 1일 엠넷플러스 공식 유튜브 채널을 통해 "2026 커밍순 우리 다시 만나"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 워너원 로고를 한 카세트 테이프에서 "우리 다시 만나"라는 워너원의 노래가 흘러나왔다.2위는 그룹 더보이즈의 주연이다. 주연은 지난해 12월 31일 생방송으로 진행된 ‘2025 MBC 가요대제전 멋’에 출연해 연말 분위기에 어울리는 무대로 2025년의 마지막을 의미 있게 채웠다.이날 더보이즈는 미니 10집 ‘a;effect(에이이펙트)’의 수록곡 ‘You and I(유 앤드 아이)’로 감각적인 퍼포먼스를 선보였다. 전통미가 느껴지는 콘셉트 의상과 국악 사운드를 접목한 편곡이 어우러진 무대는 장관을 이루며 ‘퍼포먼스 맛집’다운 면모를 제대로 입증했다.3위는 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 연준이 차지했다. 투모로우바이투게더는 지난해 12월 31일 방송된 ‘2025 MBC 가요대제전 멋’에서 정규 4집 ‘별의 장: TOGETHER’의 수록곡 ‘별의 노래’와 타이틀곡 ‘Beautiful Strangers’를 선보였다. 여기에 연준과 태현이 각각 특별 무대를 꾸며 다양한 볼거리를 제공했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 남자 가수는?', '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 여자 가수는?', '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr