/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 출처: tvN 예고 영상 캡처

tvN ‘식스센스: 시티투어2’가 1일을 마지막으로 종영한다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’(연출 정철민, 박상은) 10회에서는 뭉툭한 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 맛과 멋의 도시인 서울 강남 가짜 찾기 여행에 나서는 가운데 박신혜가 게스트로 출격해 뾰족한 활약을 펼칠 예정이다.박신혜는 남다른 눈썰미, 예리한 질문 등으로 ‘뭉툭즈’ 사이에서 빛나는 ‘뾰족 신혜’로 존재감을 드러낸다. 특히 고경표와 이심전심 추리 케미스트리를 뽐내며 재미를 더한다. 두 사람은 tvN 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’을 함께 촬영한 만큼 가짜 핫플레이스를 가려낼 이들의 추리 호흡 역시 기대가 모아진다.또한 고깃집 딸인 박신혜는 능수능란한 고기 굽기 스킬로 이목을 집중시킨다. 무심한 듯 현란한 손기술과 거침없는 가위질로 박신혜가 완벽하게 구워낸 고기는 유재석, 지석진, 고경표, 미미의 감탄을 자아내 단숨에 이 구역의 고기 굽기 권위자에 등극했다는 후문이다.그런가 하면 식센이들을 충격에 빠뜨린 가짜 핫플레이스가 공개된다. 좀처럼 이해되지 않는 상황에 멘붕이 온 고경표는 “이거 말이 안 되는데?”라며 당황한 표정을 감추지 못하고 박신혜 역시 깜짝 놀라 식센이들 속이기 전문인 제작진의 역대급 작전을 예감케 한다.한편, 이날 방송에서는 2026년 병오년을 맞이해 신년 운세를 타로로 점쳐보는 시간을 갖는다. 앞선 멤버들의 타로 상담에 누구보다 과몰입하며 지켜보던 미미는 새해 연애운을 본다고 해 과연 어떤 이야기를 듣게 될지 호기심을 자극하고 있다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’는 오늘(1일) 저녁 8시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr