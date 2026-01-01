'뼈말라' 정소민, 뒤태 파격 노출했다…15년 만에 경사 "어렵고 매번 설레" [SBS연기대상]

배우 정소민이 15년 만에 SBS에서 최우수상을 받았다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.미니시리즈 로맨틱 코미디 최우수상은 '우주메리미' 최우식, 정소민이 받았다. 최우식은 "큰 상 줘서 감사하다. '우주메리미' 찍으면서 너무 행복했다. 현장에서 안 보이는 곳에서 애써주는 모든 스태프분들 감사하다. 저를 많이 케어해 준 동료분들도 감사하다. 가족 너무 사랑한다"고 말했다.정소민은 "제가 15년 전에 SBS에서 드라마로 데뷔했다. 15년 만에 '우주메리미'로 다시 돌아왔는데 운명 같은 일 같다"며 "함께 해준 모든 동료 배우들, 감독님들, 현장에서 끝까지 웃음을 잃지 않은 멋진 스태프분들, 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 단단한 울타리가 되어 준 엄마, 아빠, 가족들 너무 사랑한다. 연기하는 게 너무 좋다. 제일 재밌고 너무 어렵고 매번 설렌다. 앞으로도 책임감 있게 해 나가겠다"고 다짐했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr