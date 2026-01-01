'48세' 전현무, 14살 연하 여배우와 '혼자서는 못 해'…"방귀 나올 거 같아"

/ 사진=텐아시아 DB

전현무(48), 이세희(34)가 가족 같은 케미를 자랑한다.오는 1월 13일 오후 10시 30분 첫 방송되는 JTBC ‘혼자는 못 해’는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 ‘게스트 맞춤 팀플 버라이어티’ 예능이다. ‘서포터즈’로는 추성훈, 전현무, 이수지, 이세희가 이름을 올렸다.이날 공개된 두 티저에서는 ‘예능 천재’이자 ‘부캐 부자’ 이수지와 전현무, 이세희의 가족같은 케미가 눈길을 끈다. 먼저 전현무는 “부캐가 몇 개냐”, “천재다”라며 수많은 캐릭터를 소화해 내는 이수지에게 감탄을 표한다. 이들은 누구 하나 지지 않으려 티격태격하면서도, 식성부터 개그코드까지 찰떡궁합인 ‘찐남매’ 케미를 자랑한다.두 번째 티저에서는 첫 예능 고정 출연에 나선 ‘4차원 예능 유망주’ 이세희와 이수지의 색다른 케미도 엿볼 수 있다. 특히 언제나 덤벼드는 허당 동생 이세희와, 꿈쩍 않는 언니 이수지의 예상치 못한 조합은 새로운 ‘예능 자매’ 탄생을 기대케 한다. 이세희는 이수지가 “방귀 나올 거 같다”라며 생리 현상을 오픈해도 “좋아요, 언니. 마음대로 뀌어”라고 태연하게 맞받아치며 ‘찐자매’ 모먼트를 자랑해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr