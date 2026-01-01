'대상 후보' 고현정은 불참했는데…'아들' 장동윤 "선배님께 감사 전하고 파" [SBS연기대상]

사진='2025 SBS 연기대상' 캡처.

배우 장동윤이 극중 엄마 역할을 맡았던 고현정에게 감사의 마음을 표했다. 대상 후보 고현정은 이날 시상식에 불참했다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'사마귀'로 미니시리즈 장르·액션 남자 우수상을 받은 장동윤은 "고현정 선배님, 작가님, 감독님, 제작진께 감사 인사 전하고 싶다"며 "늘 절 사랑해주는 회사 분들 감사하다. 마지막으로 최근에 삼촌이 됐다. 조카 딸이 생겼다. 태명으로 '쑥쑥이'인데, 안고 있으면 힘이 되고 사랑스럽더라. 가족의 힘을 느끼고 있다. 멋진 삼촌이 될게"라며 인사했다.'모범택시3'로 미니시리즈 장르·액션 여자 우수상을 받은 표예진은 "너무 깜짝 놀랐다. '모범택시'를 하면서 너무 많이 사랑을 받았다. 이번 시즌3를 하면서 욕심을 내고 괴롭힌 적도 많았는데, 늘 마음을 열어준 감독님 감사하다. 무지개 운수 식구들이 진짜 가족들이 됐다. 소중한 가족들이 생긴다는 게 뜻깊은 일인 것 같다. 앞으로는 까불지 않겠다"고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr