"안성기 위독, 마음 안 좋아"…母 혈액암 투병 밝혔다 "쾌유 될거라 믿어" [SBS연기대상]

배우 고건한이 모친의 혈액암 투병을 밝혔다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'나의 완벽한 비서' 고건한은 "선배님들 많은데 제가 받아서 너무 죄송하다. 조금만 횡설수설하겠다"며 "저희가 오피스 드라마였는데, 2팀 식구들이 있었다. 너무 고생했다"고 말했다.이어 "SBS 드라마를 유독 많이 해서 주는 것 같기도 하다. '모범택시2'도 했고, '우주메리미'도 했다. 다 포함해서 준 것 같다. 고민이 많이 되는데 해야겠다. 안성기 선배님 기사를 봤다. 너무나 마음이 안 좋았다. 저희 어머니도 같은 혈액암으로 고생을 하고 있다. 전 분명히 쾌유 될거라 믿고 있다. 어머니 옆에서 잘 지켜드리겠다. 감사하다"고 말했다.'나의 완벽한 비서' 이상희는 "저한테 기회를 주신 감독님 감사하다. 저희 팀 식구들 다 감사하다. 저한테 이 작품은 의미가 있다. 한지민 선배님과 두 번째 작품이어서 기쁨이었다. 당신만 바라봤다. 나이 먹고서 다시 만나 연기하고 싶다"고 팬심을 드러냈다.한편, 안성기는 30일 오후 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채로 쓰러졌다. 이후 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐다. 31일 안성기의 소속사 아티스트컴퍼니는 공식 입장문을 통해 "안성기 배우가 갑작스러운 건강 악화로 병원에 이송돼 현재 의료진의 조치 하에 치료를 받고 있다. 정확한 상태와 향후 경과에 대해서는 의료진의 판단을 토대로 확인 중"이라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr