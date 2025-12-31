남궁민, 대상 후보 제외되더니…결국 불참했다, '우리영화' 전여빈·이설만 참석 [SBS연기대상]

배우 남궁민이 '2025 SBS 연기대상'에 불참했다.남궁민은 31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연기대상' 시상식에 참석하지 않았다. 이는 올해 방송된 금토드라마 남녀주인공 배우들 중 고현정, 남궁민이 유일하다.남궁민, 고현정을 제외한 '나의 완벽한 비서' 한지민, 이준혁, '보물섬' 박형식, 홍화연, '귀궁' 육성재, 김지연, '우리영화' 전여빈, '트라이: 우리는 기적이 된다' 윤계상, 임세미, '사마귀: 살인자의 외출' 장동윤, '우주메리미' 최우식, 정소민, '모범택시3' 이제훈, 표예진은 참석했다.남궁민은 올해 'SBS 연기대상'에서 대상 후보에서 제외됐다. 대상 후보는 한지민, 박형식, 이제훈, 고현정, 윤계상이다.'SBS 연기대상' 테이블에는 '우리 영화' 팀은 전여빈, 김은비만 참석했다. 두 사람은 '우주메리팀' 최우식, 정소민, 서범준과 같은 테이블에 앉아 인사를 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr