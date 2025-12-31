이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

팝아스트 낸시랭이 15억까지 빚이 늘어난 이유를 털어놨다.31일 MBN '특종세상' 채널에는 "예술가 낸시랭 4년 만에 나타난 이유"라는 제목의 선공개 영상이 올라왔다.낸시랭은 지난 2003년 데뷔해 파격적인 퍼포먼스로 대중들에게 이름을 알린 인물이다. 지난 2021년 '특종세상'을 통해 근황을 전한 바 있다.이날 낸시랭은 "1금융, 2금융, 3금융을 쓰다가 사채까지 쓰고 빚이 15억까지 불어났다"며 "내 유명세를 이용하려는 사람들이 많았다. 그냥 다 좀비 떼 같았다. 본인들 하루 살려고 날 한번 뜯어먹고, 나는 뜯어먹으면 죽지 않냐. 그런 걸 겪으면서 인간이 싫어졌다"고 고백했다.또 낸시랭은 어머니를 모시고 있는 봉안당을 찾아 마음을 전했다. 그는 "엄마, 나 왔어"며 "명절이나 성탄절에 오면 엄마가 너무 보고 싶고 외롭다"고 말하며 오열했다. 이어 "나도 남들처럼 가족이 함께 모여 따뜻하고 행복한 크리스마스를 보내고 싶다"고 덧붙였다.한편 '특종세상' 낸시랭 편은 오는 1일 밤 9시 10분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr