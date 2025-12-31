정일우, 故이순재 언급하며 결국 눈물 쏟았다…"데뷔 때 가르침 잊지 않을 것" [KBS 연기대상]

사진='KBS 연기대상' 캡처

배우 정일우가 우수상을 받은 뒤 故이순재를 언급해 눈길을 끌었다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.장편극 우수상 부문은 '독수리 5형제를 부탁해!'의 윤박, 유인영, '화려한 날들'의 정일우, 정인선이 수상했다. 정일우는 무대에 올라 "'화려한 날들'은 공백기를 갖고 있을 때 저에게 기회를 준 작품이다. 건강하게 복귀할 수 있게 해준 소중한 드라마"라며 말문을 열었다.이어 그는 "늘 중심을 잡아주신 천호진 선생님, 그리고 옆에서 항상 배려해 주고 도움을 준 정인선 배우 덕분에 무사히 작품을 만들어 나가고 있다. 모두에게 정말 감사하다"고 말했다.故이순재를 언급하기도 했다. 정일우는 "선생님 덕분에 배우로서 항상 노력하며 살아가는 것 같다. 데뷔 때 주셨던 여러 가르침을 잊지 않고 항상 노력하고 발전하는 배우로 거듭나겠다"라며 눈시울을 붉혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr