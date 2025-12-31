사진='KBS 연기대상' 캡처

배우 함은정이 우수상을 받은 뒤 남편 김병우 감독을 언급했다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.일일드라마 우수상 부문은 '대운을 잡아라'의 박상면과 '여왕의 집' 박윤재, 함은정이 수상했다. 함은정은 "정말 감사하다. 일일드라마를 한다고 했을 때 주변에서 왜 연속으로 일일드라마를 하느냐는 말을 많이 들었다"라며 "하지만 저는 이 장르가 주는 힘이 정말 멋지다고 생각했고, 사명감을 가지고 열심히 임했다"고 소감을 밝혔다.이어 "작가님과 감독님 덕분에 많이 배웠고, 함께한 배우분들의 도움이 있었기에 이렇게 값진 상을 받을 수 있었다고 생각한다. 하늘로 떠나보내고 한 달 뒤에 시작한 작품이라 걱정이 많았지만 잘 해냈다. 이 영광을 엄마에게 돌리고 싶다"고 전해 먹먹함을 안겼다.남편 김병우 감독도 언급했다. 함은정은 "결혼 후 새 짝궁이 된 신랑에게도 고맙다는 말을 전하고 싶고, 새 식구가 된 시댁에도 감사드린다. 덕분에 작품에 집중할 수 있었다"고 말했다.김 감독을 향해 영상 편지를 보내기도 했다. 함은정은 "일일드라마를 한다고 했을 때 내 체력을 가장 많이 걱정해 줬고, 감정 표현에 대한 조언도 아끼지 않았다. 끝까지 최선을 다할 수 있도록 도와준 일등 공신이었다. 앞으로 내조 열심히 하겠다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr