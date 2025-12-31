사진=텐아시아DB

사진='KBS 연기대상' 캡처

배우 정일우가 베스트 커플상을 수상한 뒤 "곧 좋은 소식을 들려드리겠다"고 말했다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.베스트 커플상은 '독수리 5형제를 부탁해!' 안재욱-엄지원, '24시 헬스클럽' 이준영-정은지, '화려한 날들' 정일우-정인선, '마리와 별난 아빠들' 하승리-현우, '독수리 5형제를 부탁해!' 윤박-이봄, '은수 좋은 날' 김영광-이영애, '남주의 첫날밤을 가져버렸다' 옥택연-서현까지 총 7커플이 받았다.정일우는 "저희가 베스트 커플상을 받아서 어리둥절하다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "많은 분들이 도대체 언제 연애하고 사귀냐고 하시는데 조금만 기다리시면 좋은 소식 들려드리지 않을까 싶다"고 웃으며 말했다.한편 정일우는 최근 자신의 SNS에 한 여성과 데이트 중인 것으로 추정되는 사진을 게재해 관심을 모았다. 해당 여성은 정일우가 모델로 활동하는 브랜드 CEO로 알려졌다. 정일우의 소속사 측은 "배우의 사생활이라 확인이 어렵다"는 입장을 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr