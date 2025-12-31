♥김은희 촉 통할까…장항준 감독 "어떤 의지 가졌던 사람이었을까"('왕과 사는 남자')

사진제공=쇼박스

장항준 감독의 신작이자 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 주연한 영화 '왕과 사는 남자'가 제작기 영상을 공개했다. 장항준 감독은 흥행 작가인 아내 김은희가 "하라고 하더라. 그 분이 촉이 좋다"며 이 작품을 추천했다고 한다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 한국 영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 그려낸다. '왕과 사는 남자'는 배우와 감독이 직접 전하는 비하인드가 담긴 제작기 영상을 공개했다.공개된 영상은 배우진과 장항준 감독의 디테일한 노력과 진정성을 엿볼 수 있는 다채로운 이야기가 담겼다. 장항준 감독은 "단종은 어떤 왕이었나. 어떤 의지를 가졌던 사람이었을까"라는 고민으로 시작해, 단편적으로만 그려졌던 단종의 삶을 입체적으로 담아내고자 했음을 전했다. 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진은 "또 하나의 참 좋은 작품을 했다"고 말했다. 유배된 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈은 "작품을 보자마자 너무 해보고 싶다고 생각했다"며 '왕과 사는 남자'에 참여한 소회를 밝혔다. 권력자 한명회 역의 유지태는 "감독님의 위트나 '영화력'을 많이 기대했다"고 전했다. 궁녀 매화 역의 전미도는 "사람 냄새나는 너무 따뜻한 시나리오를 받았다"고 했다.제작기 영상에서는 현장에서 누구보다 치열하게 작품에 임했던 배우들의 열연을 엿볼 수 있다. 보수주인 엄흥도로 이홍위의 일상을 감시하면서도 그에게 마음을 기울이게 되는 다층적인 캐릭터를 완성한 유해진은 특유의 정겹고 유쾌한 매력을 기대하게 한다. 박지훈은 "'다른 배우는 어땠을까'라는 생각이 안 날 정도였다"는 유해진의 말처럼, 단종 그 자체가 된 모습으로 관객들을 놀라게 할 예정이다. 유해진은 엄흥도와 이홍위의 관계에 대해 언급하며 "쳐다도 볼 수 없는 위의 분이기도 하지만 참 아들 같은 존재였던 것 같다"고 말해 두 사람이 보여줄 인간미 넘치는 케미스트리를 궁금하게 한다.압도적인 카리스마로 기존에 우리가 알고 있던 한명회와는 또 다른 캐릭터를 완성해낸 유지태의 변신 역시 눈길을 모은다. 전미도는 탄탄한 연기 내공으로 매화 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 섬세한 감정을 전할 것으로 기대감을 고조시킨다. 금성대군 역을 맡은 이준혁을 비롯해 박지환, 안재홍 등 각기 다른 개성과 매력을 가진 배우들의 빛나는 연기 앙상블은 '왕과 사는 남자'를 기대하게 하는 빼놓을 수 없는 포인트이다.마지막으로 올로케이션 프로덕션으로 완성한 '왕과 사는 남자'는 배우부터 관객까지, 스크린 안팎의 모두를 1457년 청령포로 초대한다. 장항준 감독은 치밀한 자료 조사를 통해 그때 당시 사람들의 삶과 일상을 그대로 화면으로 옮기기 위해 노력했고, 박지훈은 국궁을, 전미도는 왕실 예절을 배우는 등 캐릭터를 더욱 완벽하게 표현하고자 심혈을 기울였다.'왕과 사는 남자'는 설 연휴를 앞둔 2026년 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr