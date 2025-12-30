/ 사진=조준원 기자

방송인 탁재훈이 애인에 대해 언급했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 이수지는 VCR에서 '랑데뷰 미용실' 콘셉트로 대상 후보 중 한 명인 탁재훈을 소개했다. 그는 "탁재훈이 요즘 만나는 여자가 있다더라. 근데 대상을 받으려고 말을 안 한다더라. 왜인지 아냐"고 입을 열었다. 이어 그는 "(같은 돌싱이었던) 김준호와 이상민이 결혼하고 (탁재훈이) 딱 찬밥 신세 되지 않았나. 싱글 마케팅을 하는 것"이라고 일침했다.앞서 '신발벗고 돌싱포맨'은 멤버 김준호와 이상민이 결혼하며 자연스럽게 종영하게 됐다. 이에 탁재훈 역시 하차를 알리게 됐다.이후 차태현은 "대상 한 번 더 타려고 여자친구를 숨기고 정체를 안 드러낸다는 게 사실이냐"고 탁재훈에게 질문했다. 그러자 탁재훈은 "솔직하게 말씀드리겠다"고 운을 띄우더니 "맞다. 오늘 대상을 타면 제가 말씀을 드릴 것"이라며 만약에 대상을 못 받는다면 계속 숨기겠다"고 답했다.이에 이상민 역시 "(여자친구가) 있다"고 거들었고 탁재훈은 카메라를 향해 "어디선가 보고 있을 그녀에게 한마디 하겠다. 대상 탈 때까지만 좀 참아달라. 그 전에 들키면 우리 헤어지는 거다?"라고 말해 웃음을 자아냈다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr