가수 HYNN(박혜원)이 연말을 맞아 한 해 동안 팬들에게 받은 사랑에 따뜻한 기부로 보답했다.30일 소속사 뉴오더엔터테인먼트에 따르면 HYNN(박혜원)은 이달 사랑의열매 사회복지공동모금회와 연세대학교 의료원에 총 2025만원을 기부했다. 이 중 1525만 원은 지역 소외계층을 위한 지원금으로, 500만원은 심장혈관병원 발전기금으로 쓰일 예정이다.HYNN(박혜원)은 소속사를 통해 "데뷔한 지가 바로 어제 같은데, 벌써 7주년이 됐다"며 "그동안 흰즈(팬덤명)와 함께 걸어오며 받은 큰 사랑을 널리 나누고 싶었다. 더 큰 사랑을 전할 수 있도록 앞으로도 열심히 달려보겠다"고 전했다.올 한 해 HYNN(박혜원)은 활발한 활동으로 대중과 꾸준히 소통했다. 인공지능(AI) 기술을 활용한 뮤직비디오로 주목받은 신곡 '영하'를 시작으로, 다양한 무대와 콘텐츠에서 눈에 띄는 활약을 펼쳤다.SBS 음악 예능 '더 리슨' 출연 영상은 400만 뷰를 돌파하며 큰 화제를 모았고, 팬들의 요청에 힘입어 리메이크 곡 '그대가 분다'를 정식 발매해 뜨거운 반응을 얻었다.또한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든(Golden)' 커버로 호평을 받았으며, 드라마 OST 참여, 단독 콘서트 개최, 서태지 뮤지컬 '페스트' 콘서트 '디스 이즈 페스트(This is Peste)' 출연까지 쉼 없는 활동을 이어가며 음악적 존재감을 더욱 공고히 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr