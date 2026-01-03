사진=웨이브

사진=웨이브

BL 드라마 '천둥구름 비바람' 주연 배우 정리우, 윤지성이 중국 팬미팅으로 글로벌 화제성을 이어간다. 윤지성은 2017년 워너원으로 데뷔했고 2019년 1월 그룹 활동이 종료됐다. 이후 솔로 가수와 배우를 병행하며 활약하고 있다.지난달 19일 웨이브(Wavve)를 통해 전편이 공개된 '천둥구름 비바람'(총 8부작) 주연 배우 정리우, 윤지성이 작품의 뜨거운 인기에 힘입어 오는 2026년 1월 17일과 18일, 중국 샤오싱과 창사에서 팬미팅 개최를 확정했다. '천둥구름 비바람'은 동정에서 시작된 관계가 질투와 독점욕으로 변화하는 청춘들의 강렬한 로맨스를 다룬 BL 드라마다.일본 OTT 플랫폼 라쿠텐TV에서 3주 연속 주간 1위를 기록했으며, 미주·유럽 OTT 플랫폼 아이치이(iQIYI) 최고 1위, 동남아 OTT 플랫폼 가가울랄라(GagaOOLala) 최고 1위, 대만 OTT 플랫폼 프라이데이(friday) 최고 1위를 달성하며 글로벌 흥행 성과를 거뒀다. 웨이브 최초의 BL 독점 시리즈로서 BL 드라마 최초 실시간 시청 순위 최고 2위를 기록하는 등 시청자들의 뜨거운 호응을 자아냈다.정리우와 윤지성은 각각 서정한과 이일조 역을 맡아 섬세한 감정 연기와 깊이 있는 서사를 설득력 있게 풀어냈다. 두 배우는 관계의 미묘한 균열과 감정의 파동을 절제된 눈빛과 호흡으로 그려내며 극의 몰입도를 고조시켰고, 완벽한 비주얼 합과 자연스러운 케미스트리로 매회 호평을 이끌었다.정리우와 윤지성은 이번 중국 팬미팅을 시작으로 작품을 사랑해 준 팬들과 오프라인에서 직접 소통하며 글로벌 화제성을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr