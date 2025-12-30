에스파 닝닝/ 사진=텐아시아 DB, SNS 갈무리

그룹 에스파의 중국인 멤버 닝닝이 일본 연말 가요제 '홍백가합전'에 불참한다.SM엔터테인먼트는 29일 에스파의 일본 공식 홈페이지를 통해 "닝닝이 지속적인 컨디션 난조로 병원 진료를 받은 결과, 인플루엔자 감염(독감) 판정을 받았다"고 알렸다.이어 "닝닝은 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받았다"며 "이번 '홍백가합전'에는 카리나, 지젤, 윈터 세 명의 멤버가 출연하게 됐다"고 밝혔다.SM은 닝닝의 SNS 게시물에 대해서 해명했다. SM은 "닝닝이 SNS(소셜미디어)에 게시한 내용과 관련해 많은 지적을 받았다. 해당 게시물에는 특정한 목적이나 의도는 없었으나 여러 우려를 불러일으킨 점에 대해 무겁게 받아들이고 있다"며 "더 주의하겠다"고 했다.지난 2022년 닝닝은 팬 소통 플랫폼에 한 조명 사진을 올렸다. 일부 누리꾼은 이 조명의 생김새가 원자폭탄 폭발 직후 생기는 버섯 모양의 구름을 연상케 한다고 지적했다.최근 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 중일 갈등이 깊어지면서 닝닝의 게시물이 재조명된 것. 이후 닝닝의 '홍백가합전' 출연을 취소하라는 취지의 온라인 청원이 제기됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr