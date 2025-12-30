사진=MBC

사진=MBC

유재석이 자신이 출연 중인 ‘놀면 뭐하니?’ 제작진을 향한 고마운 마음을 전했다. 올해 ‘놀면 뭐하니?’에서는 고정 멤버로 활약해온 박진주, 미주, 이이경이 차례로 하차하며 변화의 시기를 맞았다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 공개홀에서는 ‘2025 MBC 방송연예대상’이 열렸다. 진행은 전현무와 장도연이 맡았다.‘올해의 예능인상’을 수상한 유재석은 자신의 활동 장면이 담긴 영상을 지켜보며 “여러 가지 생각이 들었다. 저뿐만 아니라 비슷한 시기에 데뷔해서 예능 프로그램하는 여러 분이 있다. 어떻게 시간이 지나갔나 생각이 들면서 한편으로는 많은 분의 도움으로 버텨오지 않았나 생각이 들었다”고 소회를 밝혔다.이어 “무엇보다 이 상을 주신 분들께 진심으로 감사드린다”며 “함께해주시는 멤버들, 무엇보다 제작진, 올 한 해 고생이 많았다”고 고마움을 전했다. 그러면서 “목요일 녹화인데 프로그램 특성상 한 주 한주 아이템이 예정된 대로 되지 않을 때 목요일 녹화 후 이틀 뒤에 방송할 때도 있다. 제작진, 너무 고생한다는 생각이 들었다. 이 상을 받게 되는 것은 여러분들 덕분이라는 생각이 든다”고 말하며 ‘놀면 뭐하니?’ 제작진의 노고를 강조했다.유재석은 “MBC 9번째 대상 수상 기록을 쓸 수 있겠느냐”는 질문에 “늘 본능적으로 중요한 순간에 땀이 난다. 언뜻 좋은 느낌이 있을 수도 있을 것 같은 생각에 소감을 멈췄다”고 답했다.또한 “대상을 받으면 어떠냐”는 물음에 유재석은 “받을 때마다 떨리고 긴장된다. 받게 되면 어떻게 이런 감사함을 표현해야 할까 생각이 든다"며 수상 가능성에 관해서는 “49%”라고 답했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr