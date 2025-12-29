사진=텐아시아DB, 씨제스 스튜디오

지난 7월 둘째 임신 소식을 알린 배우 조정석이 전국투어 '조정석 SHOW: SIDE B' 성남 공연을 성료했다. 공연에는 조정석의 아내이자 가수 거미도 함께 참석해 팬들과 특별한 시간을 보냈다.조정석은 지난 27~28일, 양일간 성남아트센터 오페라하우스에서 첫 번째 전국투어 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B) 공연을 개최하고 팬들과 추억을 쌓았다. 양일간 진행된 이번 성남 공연은 전석 매진을 기록했다.관객들의 뜨거운 함성 속 첫 정규앨범 타이틀곡인 '샴페인'로 공연의 포문을 연 조정석은 'Aurora(오로라)', '동부의 사나이', 'Loving, for you(미듐의 정석)' 등 무대를 선보였다. 특히 성남 공연에는 거미가 깜짝 게스트로 출연, 정규 1집 수록곡이자 듀엣곡인 '빛바랜 사진 속의 너 (With 거미)'는 물론 'Die With a Smile' 커버 무대까지 꾸미며 공연장의 분위기를 달궜다.3년 만에 개최된 콘서트인 만큼 무대뿐 아니라 관객들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠도 준비했다. 싱어롱 타임을 갖는가 하면 관객들을 추첨해 선물을 전하는 등 행복한 시간을 함께한 것. 관객들 역시 최근 생일을 맞이한 조정석의 서프라이즈 생일파티를 함께 축하하고 큰 함성과 박수로 응원을 전하는 등 서로에게 잊지 못할 순간을 선사했다.총 20곡의 탄탄한 세트리스트로 150분을 가득 채운 조정석은 유연한 무대 매너와 수준급 라이브 실력을 자랑, 오랜만에 만나는 관객들과 가깝게 소통하며 연말을 함께했다. 그는 "모든 분들께 감사하다. 또 만나길 바란다"라며 소감을 전했다.한편 성남 공연을 성공적으로 마무리한 조정석은 내년 1월 3~4일, 양일간 광주 공연을 끝으로 첫 번째 전국투어 '조정석 SHOW: SIDE B' 대장정의 막을 내린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr