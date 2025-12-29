빌리 츠키/ 사진=텐아시아 DB

사진='극한84' 방송화면 갈무리

그룹 빌리 츠키가 프랑스 메독 마라톤에서 눈물과 웃음이 교차하는 '감성 런'으로 시선을 사로잡았다.츠키는 지난 28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '극한84'에서 생애 첫 마라톤 완주에 도전했다. 출발 전 "할 수 있다"를 연달아 외치며 긴장과 설렘을 드러냈던 그는, 막상 레이스가 시작되자 현장의 러너들과 소통하며 축제 같은 분위기를 온몸으로 즐겼다.예상과 달리 축제형 퍼레이드처럼 펼쳐진 메독 마라톤의 풍경은 츠키의 감성을 자극했다. 가족과 함께 코스에 나선 부자를 본 뒤 감정이 북받쳐 눈물을 흘리기도 했다. 츠키는 "마라톤은 기록과 경쟁이 전부라고 생각했는데, 사람들의 밝은 표정과 순간을 즐기는 모습이 너무 예뻤다"라며, "메독 마라톤을 완주한 아빠도 14년 전 이 풍경을 보고 뛰었을까"라고 달리면서 느낀 벅찬 마음을 전했다.츠키는 주변 러너들에게 먼저 응원을 건네는가 하면, 버스킹 응원단의 음악에 자연스럽게 녹아들며 '즐기는 러너'의 모습을 보여주기도 했다. 특히, 자갈 구간에서 만난 휠체어 러너와의 동행이 눈길을 끌었다. 츠키는 멈춰 서서 휠체어를 밀기 시작했고, 이후 다른 참가자들까지 자연스럽게 힘을 보태며 함께 난코스를 통과했다. 츠키는 기록보다는 완주, 경쟁보다는 동행을 택하며 마라톤의 진짜 매력을 시청자들에게 일깨웠다.완주를 향한 집중력을 잃지 않던 츠키는 레이스 말미 발톱이 빠질 것 같은 통증에 위기를 맞았다. 극한의 순간에도 츠키는 완주를 향한 열정과 승부욕을 불태운 가운데, 과연 츠키가 첫 풀 마라톤을 성공적으로 끝맺을 수 있을지 기대를 모은다.빌리 츠키가 출연하는 MBC '극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr