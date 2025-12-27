사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

사진=이현이 유튜브

모델 한혜진이 출산 계획을 드러냈다.27일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 ''연애의 참견' 한혜진, '나는 솔로' 송해나가 뽑은 최악의 연인 유형? 2025 연말 결산 (feat.유튜브 채널 해킹 심경 고백)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한혜진은 송해나의 반지를 보고 "커플링이냐"고 물었다. 송해나는 "아빠 반지다. 연말에 왜 슬픈 말을 하냐. 언니도 없으면서"라며 솔로의 설움을 내비쳐 웃음을 드러냈다.이현이는 지난 1월 한혜진 출연 영상 조회수 100만뷰 돌파 소식을 전하며 '87만 구독자'를 보유한 대형 유튜버 한혜진에게 부러움을 드러냈다.그러나 한혜진은 "내 채널이 단기간에 성장한 건 아니다. 개설 3년 만에 87만 구독자가 됐는데, 처음 1년 반은 한 달에 8개 영상을 올렸다. 잠들어 있는 시간 외 유튜브만 생각했다. 하면 열심히 해야 하니까. 아니면 뭣 하러 해"라며 남다른 기준을 드러냈다.최근 업로드 영상이 줄어든 한혜진은 "예전에 했던 걸 복제 하기 싫어서"라고 설명하며 "이제 남은 건 결혼 출산 육아인데, 유튜브 때문에 그걸 할 순 없잖냐"고 토로해 웃음을 자아냈다.'유튜브 해킹 피해'로 채널이 삭제됐던 한혜진은 "엄마, 조카 찍은 예전 콘텐츠 못 보는 게 아쉬웠다. 밤사이 해킹 피해를 당해서 대처가 늦었다. 제작진은 난리였는데, 나는 담담했다. 벌어진 일이니까 수습 잘해야지 생각했다. 어쨌든 나를 보길 원하는 분들은 그 자리에 계속 있으니까"라고 솔직한 마음을 내비쳤다.송해나가 '적극적 연애'의 중요성을 강조하자, 한혜진은 "누가 알아? 내년에 출산 소식이 있을지. 내년에 아이를 낳으려면 1~2월 안에 승부를 봐야 한다"고 이야기했다.'절대 피해야 할 남자' 스타일에 대해 그는 "욱하는 사람이다. 연애 프로그램 진행을 하다보면 연애 감정도 살아나는데, 인간 군상 보면 내 남자의 단점도 생각보다 잘 보인다"고 밝혔다.올해 머릿속에 유튜브, 슬로우 에이징, 부모님 건강, 연애로 가득했다는 한혜진은 "올해 좀 많이 늙어버린 기분이다. 피부과에 큰돈을 썼다. 내가 예쁘다는 생각을 한 번도 해본 적이 없는데, 옛날 사진 보면 그 젊음이 예쁘더라"고 토로했다.한혜진은 "내가 세운 목표로 향해 가는 게, 50% 노력, 50% 망상이라 생각하고 한다. 내년에는 근본적인 것부터 바꿔보려고 한다. 식습관부터 탄수화물 조절을 해보려고 한다"고 전했다.한편, 한혜진은 최근 한 예능 프로그램에서 유명 무속인에게 신점을 본 후 "내후년까지 결혼운이 있다"는 말을 들었다. 한혜진은 4살 연하 야구선수 차우찬, 방송인 전현무와 공개 연애 했으나, 결별 후에는 별다른 핑크빛 소식을 전하지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr