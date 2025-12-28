김종국, '극비 결혼'이 발목 잡았다…♥아내 향해 쏟아진 질문, '끝내 무너져' ('런닝맨')

사진=텐아시아DB

지난 9월 비공개로 극비 결혼식을 올린 김종국이28일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 서로를 너무 잘 아는 멤버들의 치열한 심리전이 공개된다.이번 레이스는 ‘상품 털이 연말 정산’ 레이스로 꾸며져 멤버들은 상품 배지를 최대한 많이 털어내야 했다. 이에 배지 양도 기회를 걸고 대대적인 ‘런닝 연말 청문회’가 개최돼 시선을 끌었다.대표로 선정된 멤버를 압박하며 “‘예/아니오’로만 대답하세요!”라고 대답을 닦달했지만, 한편으로는 무언가 체크하기 바빠 의아한 모습이었다. 사실 그냥 청문회가 아닌, 멤버가 하는 말이나 행동을 예측해 적은 뒤 이를 맞혀야 하는 행동 지령 체크리스트가 존재했던 것. 이에 멤버들은 원하는 말과 행동을 끌어 내려 있는 말 없는 말을 다하며 청문회 자리에 앉은 멤버를 못살게 굴었다.그럼에도 꿋꿋하게 포커페이스를 유지하던 김종국은 “사실 결혼 안 했죠?”라는 말에 표정이 무너졌고, “아내 성함이 어떻게 되시죠?”라는 질문에 끝내 철벽이 무너지는 사랑꾼 면모를 보였다. 서로 알아도 너무 잘 아는 이들끼리의 체크리스트에 누가 먼저 성공했을지 궁금증을 자아낸다.배지 정산 타임이 올 때마다 멤버들 간의 치열한 눈치싸움이 계속됐다. 최대한 많이 털어내야 하지만, 다른 멤버와 지불 개수가 겹치면 정산이 실패로 돌아가기에 멤버들은 시원하게 지불하지 못하고 발만 동동 굴렸다. 이에 하위권 멤버들은 타고난 불나방 기질을 버려야할지 크게 고뇌하며 보는 이로 하여금 웃음 짓게 했다.‘모 아니면 도’를 고수하다 파국을 직면할 불나방 멤버는 누가 될지, 받은 만큼 뱉어내야 하는 ‘상품 털이 연말 정산’ 레이스는 이날 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr