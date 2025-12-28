'돌싱' 이용대, ♥윤채경과 열애설 터졌는데…급히 해외서 귀국 "일정까지 변경" ('스파이크워')

사진제공=MBN

‘스파이크 워’에서 신붐 팀vs기묘한 팀의 리턴 매치가 예고됐다.28일 오후 9시 30분 방송되는 MBN 스포츠 예능 ‘스파이크 워’에서는 한 달 만에 재회해 다시 한번 경기를 치르게 되는 신붐 팀과 기묘한 팀의 모습이 그려진다.앞선 방송에서 신붐 팀과 기묘한 팀이 배구팀이 창단되자마자 아무런 준비도 되지 않은 상황에서 첫 번째 경기를 치른 바 있다. 당시 양 팀은 박빙의 승부를 펼치며 뜻밖의 쫄깃함을 선사했고, 세트 스코어 2대 1로 신붐 팀에 첫 번째 승리가 돌아갔다.이날 한 달 만에 양 팀이 강원도 정선에서 재회해 리턴 매치를 준비한다. 단장 김세진은 “자존심이 걸린 매치다. 목숨 걸고 해보자”라면서 양 팀 선수들의 투쟁심을 끌어올린다. 이에 기묘한 팀 시은미는 “3세트까지 끌고가지 않을 것”이라며 도발하고, 신진식 감독은 “3대0으로 무조건 이긴다”면서 긴장감을 유발한다.단장 김세진은 신붐 팀과 기묘한 팀에 대해 “(이제까지 경기를 지켜보니) 팀 색깔이 드러났다. 기묘한 팀은 짜임새가 생기기 시작했고, 신붐 팀은 공격력이 상당히 좋아지고 있다”라고 평가한다.기묘한 팀의 이용대는 이번 리턴 매치를 위해 해외 스케줄 일정까지 변경, 한국에 도착하자마자 경기에 합류하며 리턴 매치에 진심인 모습을 보여줬다는 후문이다.리턴 매치를 앞두고 열리는 사회인 배구단과의 평가전에서 김요한 감독이 시도한 포지션 변화라는 승부수가 리턴 매치에 어떤 영향을 미칠지, 평가전 이후 맞붙게 될 두 팀의 리턴 매치에 대한 기대감을 끌어올린다.한편, 이용대는 2017년 배우 변수미와 6년 열애 후 결혼했으나 성격 차이 등의 이유로 약 1년 만에 이혼했다. 이용대는 이혼 후 슬하의 딸을 홀로 양육하고 있다. 최근에는 그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경과 열애설에 휩싸였다. 윤채경의 소속사 PA엔터테인먼트는 "사생활이라 확인이 불가하다"고 입장을 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr