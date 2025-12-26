사진=KBS '신상출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 남보라가 다채로운 13남매 근황을 전했다.26일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민장녀 남보라와 어머니가 역대급 대용량 요리를 했다이날 남보라가 지난주에 이어 엄마와 함께 대가족을 위해 대용량 요리를 준비했다. 요리 실력에 빠른 손까지 더해져 VCR 보던 출연자들은 "공장인 줄 알겠다"며 감탄하기도.요리 중 남보라는 "우리 키우며 울었던 적 있냐"고 물었고, 어머니는 "많지. 힘들다고 아이 앞에서 울 순 없지만, 특히 너랑 8째 다윗하고 화상 입었을 때"라고 회상했다.초등학교 5~6학년이었던 남보라가 튀김기 엎어서 본인은 물론 동생들까지 다치게 됐다고. 그는 "다윗이 피부이식 이야기까지 나왔었다"고 털어놨다. 그러면서 "지금은 흉터도 없다"고 덧붙였다.또 어머니는 '13남매를 키우며 가장 힘들었던 순간'으로 아이들이 돌아가면서 수두를 앓았을 때를 꼽으며 "매일 이불 빨래하고, 소독해야 했다. 다 아플 때 제일 힘들었다"고 이야기했다. 남보라는 "엄마는 웬만큼 큰 일 아니면 흔들리지 않는다"고 자랑했다.남보라는 "13명 중에 비슷한 애가 하나도 없다"면서 "엄마가 우리 키우느라 그렇게 아팠나 보다"라고 애틋한 마음을 드러냈다. 50살 전에는 산부인과 외에 병원에 가 본 적이 없던 어머니는 담석증 수술, 요로결석 등으로 고생했다고."아이 키울 때 '아이가 잘되려면 도 닦는 마음으로 하라'고 하잖냐"는 어머니의 말에 남보라는 "엄마 몸에서 진짜 사리가 나왔네"라며 안타까움을 드러냈다.한편, 남보라 결혼식 이후 처음 완전체로 모인 13남매가 근황 토크를 진행했다. 첫째는 고려대 철학과 박사 진행 중이며, 일곱째인 세빈은 배우 활동 중으로 최근 '유미의 세포들3' 촬영을 마쳤다고. 또 은행에서 일하는 셋째는 1억 수표를 내민 보이스피싱범을 의심하여 신고해 경찰서에서 포상받았다고 자랑했다. 그 밖에도 형제자매들은 회사 재직, 치위생사 등으로 각자 자리에서 활약 중이라며 뿌듯함을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr