배우 송혜교가 거울을 보며 달라진 생각을 솔직하게 털어놨따.26일 '하퍼스바자 코리아' 공식 채널에는 "연말에 이런 질문받았습니다!? 송혜교는 개그캐? 보고 있으면 그냥 웃긴"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 송혜교는 인터뷰를 진행했고, 질문 중 "매일 거울 보면 드는 생각은?"에 "다들 원하시는 답변은 '아, 나 왜 이렇게 예쁘지?' 원하실 텐데"고 운을 뗐다.이어 송혜교는 "사실 어렸을 때는 통통한 편이라 늘 '빨리 살을 빼야겠다'는 생각을 많이 했다"고 고백했다. 또 그는 "요즘은 메이크업을 하고 거울을 보면 '오늘 스타일 마음에 든다', '새로운 모습이네'라는 생각이 든다"며 과거와는 달라진 시선을 전했다.평소에는 "피곤해 보인다"고 느낄 때도 있다며 솔직한 면모도 보였다.이어 최근 청룡영화상 시상식에 입은 드레스가 화제가 된 것에 대해선 송혜교는 "헤어, 메이크업, 스타일리스트 분들이 너무 잘해주셔서 칭찬을 받은 것 같다. 제가 아담한 체형이라 단점보다는 장점이 잘 부각되는 디자인의 드레스를 선택한다. 인디언 핑크 같은 게 제 얼굴에 잘 어울린다"며 스태프들에게 고마움을 전해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr