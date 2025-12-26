SNS

배우 이준호의 미담이 공개됐다.지난 25일 선배 배우 김혜은은 자신의 계정에 "절대 긍정 책임감 이준호. 준호는 언제나 진심을 다하고 가식없고 예의바르고 친절하고 영리합니다. 그런데도 끝없이 노력합니다.연기를 진짜 잘하는데도 지칠 줄모르고 생각합니다. 손까지 야무져요 .공기놀이까지 잘하면 어뜩허냐고?ㅋㅋㅋ 준호가 삶을 대하는 태도 사람을 대하는 태도는 보기에 참 아름답습니다. 그래서 잘되나봅니다. 잘될수밖에요. *누나 저 많이 울었어요.* 딱 하루 쉬는 오늘.쉬지도 못하고 달려와 준 준호야♡진심으로 고맙다♡"라고 적었다.공개된 사진 속 이준호는 쉬는 날 선배 김혜은의 연극을 보러간 것으로 보인다. 두 사람은 다정하게 사진을 찍으며 선후배 케미를 보였다.한편, 이준호가 출연하는 '캐셔로'는 26일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다. '캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 이준호(상웅 역)가 손에 쥔 돈 만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물이다. 극 중 이준호는 신혼집 마련을 위해 돈을 모으다가 하루아침에 초능력을 물려받게 된 평범한 공무원 상웅으로 분한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr