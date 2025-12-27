나영석 PD, 또 시청자 불만 폭주했다…"자기가 연예인인가" 선 넘은 분량 뭇매 [TEN스타필드]

/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

/ 사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

/ 사진=텐아시아 DB

나영석 PD의 예능을 두고 시청자들의 반응이 또다시 엇갈리고 있다. tvN '응답하라 1988' 10주년을 기념해 기획된 예능에 제작진이 나오는 장면이 지나치게 많다는 게 일부 시청자들의 지적이다.문제가 된 프로그램은 지난 19일 첫 방송된 '응답하라 1988 10주년(연출 나영석 신건준)' 예능이다. 류준열, 혜리, 박보검 등 당시 드라마의 주연 배우가 대거 참석했다. 이 프로그램은 10주년을 맞아 떠나는 1박 2일 여행을 담았다. 세 배우를 포함해 성동일, 이일화, 라미란, 김성균, 최무성, 김선영, 류재명, 류혜영, 고경표, 안재홍, 이동휘, 최성원, 이민지 등 '응팔' 신드롬을 이끈 배우들이 총출동했다.이 드라마 출연진이 종영 후 10년 만에 재회한 만큼 시청자들의 기대감은 컸다. 방송 초반에 출연진의 일상 토크와 게임, 서로를 향한 반가운 반응 등이 나오며 시청자들이 추억을 떠올리게 했다.그러나 방송 이후 일부 시청자들 사이에서는 나영석 PD, 신원호 PD가 나오는 장면이 지나치게 많다는 목소리가 나왔다. 한 시청자는 "출연자에게 집중하는 일반적인 예능과 달리, 카메라가 제작진의 모습을 직접 비추거나 이들의 리액션을 비중 있게 다뤘다"고 꼬집었다.특히 드라마 PD인 신원호 PD가 낯선 예능 환경 속에서 적응하는 모습, 이를 나영석 PD와 비교하는 편집 등이 반복되면서 출연진보다 제작진이 더 부각된다는 비판이 뒤따랐다. 여기에 게임 과정에서 제작진의 오디오가 편집 없이 노출되면서 시청자들 사이에서는 "출연 배우들에게 집중하기 어렵고 몰입감이 떨어진다"는 불만이 나왔다.나영석 PD의 연출 방식에 대한 논란은 이번이 처음은 아니다. 나영석 PD는 그동안 '지구 오락실', '신서유기', '콩콩팥팥' 등 본인이 연출한 다수의 프로그램에서 제작진을 하나의 캐릭터처럼 내세웠다. 이를 프로그램 차별화 요소라고 평가하는 시선도 있지만, 제작진 노출이 과하다는 지적 역시 나오고 있다.이번 10주년 특집은 배우들의 재회를 기대한 시청층이 두터웠던 만큼 제작진의 과도한 개입이 독이 됐다는 분석이 나온다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr