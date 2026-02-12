사진제공=MBN·채널S

'전현무계획3' god 손호영, 데니안, 김태우가 티격태격 케미를 폭발시킨다.오는 13일 방송되는 MBN 예능 '전현무계획3' 18회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 god 손호영-데니안-김태우와 경기도 과천의 부대찌개, 왕족발 맛집을 찾은 현장이 펼쳐진다.이날 전현무는 "오늘의 먹친구는 국민 아이돌"이라며 댄스 힌트를 제공하다가 스스로 민망해져 웃음을 터뜨린다. 곽튜브가 댄스 힌트 때문에 더 혼란에 빠진 사이 god 손호영, 데니안, 김태우가 등장한다. 이들은 40년 전통의 부대찌개, 왕족발 맛집에 도착해 주문에 나서고 이 과정에서 김태우는 "햄쏘(햄+소시지) 추가하자"며 아이처럼 설레어 한다.하지만 손호영은 단칼에 "너 먹지 마"라고 제지하고, 이를 본 전현무는 "아직도 그 잔소리를 듣냐?"며 웃음을 터뜨린다. 손호영은 "얘를 보세요"라며 김태우의 덩치를 엄마처럼 걱정하는데 김태우는 "내가 god 멤버랑 예능 잡지 말라고 했지"라며 투덜댄다. 이어 그는 "아까 내가 늦게 오니까 '야, 안 뛰어?'라고 하더라. 나도 모르게 뛰었다"라고 불화설을 셀프 고백해 현장을 초토화시킨다.'전현무계획3' 18회는 13일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr