뼈말라 된 안은진, 제대로 사고쳤다…6.9% 최고 시청률 찍고 확신의 로코 여주로 ('키괜')

안은진이 로코 여주로서의 역량을 입증했다.
tvN ‘슬기로운 의사생활’ 추민하, MBC ‘연인’ 유길채 등의 인생 캐릭터를 만들었던 안은진이 첫 로코 작품인 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’를 통해 또 하나의 인생 캐릭터를 추가했다. 어떤 상황에서도 밝고 꿋꿋하며 생활력과 책임감이 강하고, 사랑스러운 햇살 여주 고다림이다.
지난 25일 방송된 ‘키스는 괜히 해서!’ 최종회에서 고다림은 짜릿한 해피엔딩을 맞이했다. 취업에 실패해 고개 숙여야 했던 극 초반 고다림의 모습은 어디에도 없었다. 이제 고다림은 사랑하는 사람을 지키고, 스스로 길을 개척해 나가는 주체적인 여성이었다. 일도 사랑도 꽉 잡은 고다림의 성장기는 많은 시청자들의 공감을 유발했다. 안은진은 극 전개에 따라 변화하는 고다림의 감정선을 다채로운 연기로 담아냈다. 극 초반 취업 준비생일 때는 현실적인 연기를, 공지혁(장기용 분)과 만나 ‘천재지변급’ 키스를 하고 사랑에 빠질 때는 톡톡 튀면서도 러블리한 매력을, 가족의 생계를 책임져야 할 때는 단단하고 강인한 모습을 보여줬다.
고다림은 생계를 위해 위장취업을 이어가야 하지만 공지혁에게 거부할 수 없는 끌림을 느꼈다. 공지혁에게 향한 마음을 거둘 수 없는 고다림의 진심, 그 아픔에 길에서 홀로 떨군 눈물, 자신의 비밀을 털어놓은 용기 등 모두 안은진의 섬세하고도 깊이 있는 연기가 빛을 발했다.
장기용과의 알콩달콩 로맨스도 설렘은 안겼다. 미소, 표정, 눈빛 등을 통해 사랑에 빠진 여자의 행복을 고스란히 담아낸 것. 로맨틱 코미디 드라마와 만나 한층 더 사랑스러워진 안은진의 뼈말라 비주얼과 스타일도 큰 화제를 모았다.
‘키스는 괜히 해서!’는 방영 내내 전 채널 평일드라마 시청률 1위, 넷플릭스 글로벌 최상위권을 놓치지 않았다. 안은진의 다음 행보가 기대되는 이유다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
