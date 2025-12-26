뼈말라 된 안은진, 제대로 사고쳤다…6.9% 최고 시청률 찍고 확신의 로코 여주로 ('키괜')

사진제공=SBS

안은진이 로코 여주로서의 역량을 입증했다.tvN ‘슬기로운 의사생활’ 추민하, MBC ‘연인’ 유길채 등의 인생 캐릭터를 만들었던 안은진이 첫 로코 작품인 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’를 통해 또 하나의 인생 캐릭터를 추가했다. 어떤 상황에서도 밝고 꿋꿋하며 생활력과 책임감이 강하고, 사랑스러운 햇살 여주 고다림이다.지난 25일 방송된 ‘키스는 괜히 해서!’ 최종회에서 고다림은 짜릿한 해피엔딩을 맞이했다. 취업에 실패해 고개 숙여야 했던 극 초반 고다림의 모습은 어디에도 없었다. 이제 고다림은 사랑하는 사람을 지키고, 스스로 길을 개척해 나가는 주체적인 여성이었다. 일도 사랑도 꽉 잡은 고다림의 성장기는 많은 시청자들의 공감을 유발했다.안은진은 극 전개에 따라 변화하는 고다림의 감정선을 다채로운 연기로 담아냈다. 극 초반 취업 준비생일 때는 현실적인 연기를, 공지혁(장기용 분)과 만나 ‘천재지변급’ 키스를 하고 사랑에 빠질 때는 톡톡 튀면서도 러블리한 매력을, 가족의 생계를 책임져야 할 때는 단단하고 강인한 모습을 보여줬다.고다림은 생계를 위해 위장취업을 이어가야 하지만 공지혁에게 거부할 수 없는 끌림을 느꼈다. 공지혁에게 향한 마음을 거둘 수 없는 고다림의 진심, 그 아픔에 길에서 홀로 떨군 눈물, 자신의 비밀을 털어놓은 용기 등 모두 안은진의 섬세하고도 깊이 있는 연기가 빛을 발했다.장기용과의 알콩달콩 로맨스도 설렘은 안겼다. 미소, 표정, 눈빛 등을 통해 사랑에 빠진 여자의 행복을 고스란히 담아낸 것. 로맨틱 코미디 드라마와 만나 한층 더 사랑스러워진 안은진의 뼈말라 비주얼과 스타일도 큰 화제를 모았다.‘키스는 괜히 해서!’는 방영 내내 전 채널 평일드라마 시청률 1위, 넷플릭스 글로벌 최상위권을 놓치지 않았다. 안은진의 다음 행보가 기대되는 이유다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr