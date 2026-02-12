사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 영철의 연애사가 눈길을 끈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 ''이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 자기소개 전 솔로남녀들은 연애를 할 때 중요하게 생각하는 나이에 대한 이야기를 나눴다. 광수는 "저는 사실 나이는 상관 없는데 항상 연하만 만나긴 했다"고 했다. 이에 영숙은 "귀여운 이미지셔가지고 그렇다"고 했다.옥순은 "남자분들 보통 다 연하 만나지 않냐"고 했다. 이때 영철은 연애를 한 번밖에 해본 적이 없다고 해 놀라움을 자아냈다. 영철은 "그래서 연상이든 연하든 그게 기준이 안 잡혀 있어서 솔직히 나이가 비슷하다고 해서 대화가 잘 되는 것도 아니고 나이가 어리거나 많다고 해서 대화가 안 되는 것도 아니라고 생각한다"고 했다.영철은 연애에 있어서 나이에 대한 선입견은 없다며 일단 대화를 해 보는 것이 중요하다고 했다. 여성 출연자들은 영철에게 너무 멀쩡하게 생겼는데 왜 연애를 한번 밖에 못해봤냐며 궁금해 했다. 이에 영철은 "매력이 없었나 보다"고 말했다.이어 영철은 "내가 연애를 하기 싫다 이건 아니었는데 어떻게 하다 보니 한 번밖에 안 해봤다"고 했다. 이후로도 여성 출연자들은 말수가 없는 영철을 챙겼고 영철에게 정숙은 "진짜 괜찮으신데 왜 한 번밖에 못하셨을까 했다"고 하며 의아해 했다. 이후로도 출연자들은 MBTI 이야기를 나누는가 하면 자기소개 전 부터 돈독하게 관계를 이어가기 시작해 눈길을 끌었다.앞서 영철은 대학생 때 사귄 전 여자친구와 11년 연애했다고 밝힌 바 있다. 영철은 2년 전 전 여자친구와 이별을 했다며 이상형은 '겨울왕국' 안나 처럼 배려심 있는 여성이라 했다. 영철은 1991년생이며 사업을 하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr