다국적 보이그룹 라이즈(RIIZE)가 지난 25일 열린 ‘2025 SBS 가요대전 with 빗썸’의 스페셜 투표에서 최종 1위를 차지하며 타이틀 스폰서인 가상자산 거래소 빗썸이 마련한 특별 베네핏의 주인공이 됐다.
이 상을 받은 라이즈는 “열심히 투표해준 브리즈 팬분들께 진심으로 감사드린다”며 “부상으로 받은 혜택도 의미 있게 사용하겠다”는 수상 소감을 전했다.
이번 가요대전을 통해 빗썸이 진행한 ‘베스트 아이돌’ 투표는 K-POP 팬들이 직접 주인공을 선정하는 참여형 이벤트다. 여기서 라이즈가 최다 득표해 글로벌 팬덤의 강력한 영향력을 다시 한번 입증했다.
스페셜 투표 1위 혜택으로 제공되는 ‘빗썸 블랙 프리미엄 멤버십’은 빗썸의 최상위 고객 등급인 ‘블랙’ 중에서도 엄선된 회원에게만 제공되는 최고급 프로그램이다. ‘빗썸 블랙 프리미엄 멤버십’은 압도적인 라이프스타일 특전을 제공하며, 가족 및 지인과 함께 누릴 수 있는 고품격 서비스 중심으로 설계된 게 특징이다.
주요 혜택은 △특급 호텔 숙박 및 스위트룸 패키지 △프리미엄 다이닝&바 이용권 △하이엔드 해외여행 프라이빗 패키지 △전문 프로 골퍼의 필드 레슨 및 라운드 △럭셔리 요트 투어 △VVIP 정밀 건강검진 △명절 특별 선물 등 총 13개 카테고리로 구성됐다.
특히 ‘하이엔드 해외여행’ 혜택은 비즈니스석 항공권과 공항 픽업·샌딩, 고급 스파 및 현지 액티비티를 모두 포함해 완벽한 휴식의 경험을 완성할 수 있도록 구성됐다. 또한, 가족에게까지 확대되는 VVIP 건강검진과 양가 부모님까지 세심하게 배려한 명절 선물 등은 ‘효도 멤버십’이라는 별칭을 얻을 만큼 높은 만족도를 자랑한다.
기존에 VVIP에게 제공하던 프리미엄 서비스를 아티스트에게 베네핏으로 제공한 것은 업계에서도 매우 이례적인 시도다. 이를 통해 빗썸이 라이프스타일 브랜드로서의 이미지를 확장하고 있다는 분석도 나온다.
빗썸 관계자는 “가요대전 타이틀 스폰서로서 팬들이 만들어준 소중한 1위의 순간을 가장 특별한 방식으로 기념하고자 이번 베네핏를 준비했다”며, “빗썸 블랙 프리미엄 멤버십은 고객과 소중한 사람이 함께 누리는 라이프스타일 철학을 담고 있는 만큼, 이번에 베스트 아이돌을 수상한 아티스트 역시 가족 및 지인과 함께 프리미엄 휴식 경험을 온전히 누릴 수 있기를 기대한다”고 전했다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
